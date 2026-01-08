GORE del Biobío es detenido tras intentar conducir ebrio desde edificio institucional: sería uno de los imputados por caso Convenios

Un funcionario del Gobierno Regional del Biobío fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de intentar conducir en estado de ebriedad desde el edificio institucional del GORE, en pleno centro de Concepción.

El hecho ocurrió cerca de las 01:30 horas en avenida Arturo Prat, cuando guardias del recinto advirtieron que el trabajador público salía de las dependencias visiblemente ebrio y se disponía a manejar su vehículo. La situación fue informada de inmediato a Carabineros.

“El carabinero que se encuentra de punto fijo fue alertado por los guardias de seguridad, quienes le manifestaron que había un funcionario del Gobierno Regional que salía de las dependencias en estado de ebriedad y que se disponía a manejar su vehículo”, señaló el capitán de la Primera Comisaría de Concepción, Jhonatan Jiménez.

Inicio de un sumario administrativo

Al intentar abandonar el estacionamiento, el conductor impactó su automóvil contra un borde de tierra. Tras la fiscalización, la prueba respiratoria arrojó 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que se encontraba completamente ebrio.

Según Sabes, el funcionario fue identificado como Rodolfo Adriazola Rivero, de 59 años, quien figura como imputado en la arista Bonhomia del Caso Convenios en la región del Biobío. Hasta 2022, se desempeñó como jefe del Departamento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Adriazola quedó apercibido por el delito de conducción en estado de ebriedad, mientras que el Gobierno Regional informó el inicio de un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades tras lo ocurrido.