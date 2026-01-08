Concejo de Concepción detiene construcción de Museo de la Memoria: Gobierno acusa un “doble discurso del alcalde”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Concejo de Concepción revoca permiso y detiene construcción del Museo de la Memoria

El Concejo Municipal de Concepción decidió revocar el uso del espacio público destinado al proyecto del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, tras más de una década de discusión.

La resolución se adoptó con siete votos a favor y tres en contra, bloqueando la continuidad del proyecto en el Parque Bicentenario y dejando en incertidumbre su ejecución.

El alcalde Héctor Muñoz explicó que la votación respondió más a factores políticos que técnicos, y señaló que la iniciativa acumulaba errores históricos.

“Lo que se hace ahora es revocar el acuerdo que había en el 2023 por siete votos a favor y obviamente ya el proyecto no se puede realizar en este espacio público que no tiene ningún tipo de autorización para realizarlo”, dijo Muñoz.

“Ante cualquier otro museo de la memoria o cualquier infraestructura de estas características tiene que hacerse alguna consulta ciudadana”, dijo para complementar el edil.

Respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno, la seremi de las Culturas, Paloma Zúñiga, cuestionó la decisión y alertó sobre un doble estándar. “Me sorprende mucho el doble discurso que tienen las autoridades regionales, principalmente el alcalde”, explicó Zúñiga.

“Hace una semana atrás estábamos todos condenando la dictadura de Venezuela y sin embargo cuando hablamos de nuestra propia dictadura hay dobles discursos (…) si vamos a ser rigurosos y fortalecer la democracia tenemos que hacerlo en todos sus contextos”, dijo para sentenciar.

La resolución también pone en pausa la eventual licitación y adjudicación del proyecto, que contaba con financiamiento estatal por más de 7 mil millones de pesos, reabriendo el debate sobre el papel de los municipios en la preservación de la memoria histórica.