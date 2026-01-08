Jujutsu Kaisen temporada 3: dónde y a qué hora ver el capítulo 1 del arco “Culling Game” en Chile

Tras más de 2 años de espera, este jueves 8 de enero llegará a las pantallas la esperada tercera temporada del anime Jujutsu Kaisen.

La nueva entrega de la serie nos narrará el arco “Culling Game”, trama que da continuidad a los hechos tras el caos ocurrido en Shibuya.

La trama abarcará importantes sucesos, y ya se cree que esta temporada tendrá una cantidad de capítulos similares a la última (23).

Jujutsu Kaisen temporada 3: dónde y a qué hora ver el capítulo 1

En ese sentido, y debido a la diferencia horaria con Japón (-12), en las últimas horas se confirmó el horario de estreno del primer episodio de Jujutsu Kaisen temporada 3.

La nueva entrega del anime llegará a la plataforma de streaming Crunchyroll a las 14:00 horas de este jueves 8 de enero en Chile.

Mientras que los episodios se emitirán de forma semanal.