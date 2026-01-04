;

VIDEO. Marco cumple 50 años: el anime que marcó a toda una generación y que aún emociona con su viaje imposible

Isao Takahata y Kazuo Fukazawa están detrás de esta exitosa adaptación que mantiene una conexión especial con Sudamérica.

José Campillay

Sin duda, la década de los 80 dejó una huella imborrable en el mundo entero, con un impacto cultural único que muchos añoran y parece no quedar nunca en el olvido.

Su música, la vestimenta, las películas y las series, incluso en versiones animadas, supieron cautivar a un público que al día de hoy recuerda con cariño cada hora de entretenimiento vivida.

Entre los diversos títulos que pasaron a la historia, y tienen un lugar especial en la memoria colectiva, se encuentra un anime infantil pero con un drama tan profundo que llegó íntegramente a grandes y chicos.

Se trata nada más y nada menos que de Marco, una serie japonesa titulada originalmente Haha o Tazunete Sanzenri que hoy, 4 de febrero de 2026, celebra 50 años de su estreno.

Adaptada del cuento Marco, de los Apeninos a los Andes, incluido en la novela italiana Corazón (1886) de Edmondo de Amicis, su adaptación a la TV en 1976 se dio bajo el alero del estudio Nippon Animation.

Isao Takahata se desempeñó como director, mientras que Kazuo Fukazawa fue el encargado de escribir el guion adaptando la historia original a un formato diferente.

El programa original tuvo un total de 52 capítulos, los cuales fueron suficientes para convertirse en un fenómeno global, ganando miles de fanáticos y teniendo un impacto especial en Sudamérica, aún más en Argentina.

Asimismo, saliendo desde el mercado nipón, pudo conquistar con gran fuerza y éxito regiones impensadas como Europa y países del Cono Sur en América, donde había una conexión única.

La trama

La historia nos ubica, primeramente, en Italia a finales del siglo XIX, donde Marco Rossi, un niño genovés de ocho años, ve partir a su madre Anna hacia Argentina, quien debe trabajar como empleada doméstica para salvar a la familia de la pobreza.

Cuando sus cartas cesan abruptamente, Marco emprende un viaje de 3.000 leguas desde Génova hasta Argentina acompañado por su mono Amedio, enfrentando peligros, formando amistades y recorriendo Buenos Aires, la Pampa, Rosario, Córdoba y Tucumán.

Es fundamentalmente un melodrama sobre la emigración europea a Sudamérica en tiempos de crisis, pero sobre todo, una oda al amor filial y la determinación infantil.

La marca generacional chilena

En Chile, la serie llegó durante los años 80 por Canal 13 UC TV y UCV Televisión, consolidándose como parte del imaginario cultural de toda una generación.

En un contexto de ‘apagón cultural’ durante la dictadura, Marco funcionó como ventana hacia narrativas humanitarias y emocionales que escapaban de las restricciones locales.

Hoy, aquellas personas que vieron la serie en primera instancia, reconocen en ella una pieza fundamental de su infancia, parte de la rutina televisiva que definió los orígenes del fenómeno anime en Chile de una forma que muchos incluso no sospechaban.

Legado artístico

Takahata infusionó la serie con influencias del neorrealismo cinematográfico italiano y la Nouvelle Vague francesa, evocando obras como Ladrón de Bicicletas de De Sica.

Esto otorgó densidad emocional y autenticidad humanista que la distinguen del entretenimiento infantil convencional.

Tras remakes en 1980, 1999 y 2011, Marco ha podido experimentar un resurgimiento en plataformas digitales, permitiendo que nuevas generaciones puedan descubrir esta narrativa que trasciende épocas.

