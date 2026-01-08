Gobernador del Biobío califica déficit habitacional como una “emergencia gravísima” y llama a dejar la politiquería

En el marco del 4° Encuentro por la Vivienda y la Ciudad: “100 días para invertir el futuro”, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, abordó con dureza la crisis habitacional que enfrenta el país y aseguró que se trata de una situación de carácter urgente, comparable, e incluso superior a la vivida tras el terremoto de 2010.

“Yo soy de la generación que vivió el terremoto del 2010 y colaboré en ese proceso de emergencia. Hoy el déficit habitacional en Chile es tres veces lo que dejó ese terremoto, estamos hablando de más de 600 mil personas. Esto es una emergencia gravísima”, afirmó la autoridad en Ciudadano ADN.

Agencia UNO | Sergio Giacaman Ampliar

En el caso de la Región del Biobío, Giacaman señaló que el déficit alcanza alrededor de 100 mil viviendas, atribuyendo parte del aumento al explosivo crecimiento de campamentos tras el estallido social. “Entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se crearon cerca de 200 nuevos campamentos. Se perdió la institucionalidad y el respeto, y eso generó tomas en todas partes”, sostuvo.

El gobernador fue enfático en que la solución requiere acuerdos amplios y responsabilidad política. “La emergencia solo se puede abordar cuando dejamos la politiquería de lado y ponemos a las personas en el centro. No se trata de buenas fotos, se trata de soluciones reales”, subrayó.

Giacaman también reveló irregularidades detectadas al asumir su cargo, como la compra de terrenos sin procedimientos adecuados para enfrentar el déficit en la provincia de Arauco.