Alerta por tormentas eléctricas en Santiago: a qué hora comienza el fenómeno que acompaña a la lluvia en la RM hoy jueves

La noticia ya se conoce: la llegada de una baja segregada en altura a la zona centro-norte de Chile dejará lluvias en distintos puntos de la Región Metropolitana este jueves 8 de enero.

Pese a que se trataría de un evento meteorológico de características débiles, también implicaría las primeras precipitaciones que tendrá Santiago este 2026.

Lo más cuantioso llegaría a las zonas de cordillera y precordillera durante la tarde-noche. Pero no es todo, ya que se anunció probabilidad de tormentas eléctricas en la RM.

De hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó una Alerta Temprana Preventiva que involucra a las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

¿A qué hora parten las tormentas eléctricas en la Región Metropolitana?

Según la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, las tormentas eléctricas aparecerían entre las 15:00 y las 19:00 horas.

“A lo mejor no las vamos a ver, no vamos a ver los relámpagos, menos los rayos, pero sí podríamos escuchar truenos. Así que todos atentos”, dijo la experta durante la mañana.

Adam dijo que no sería necesario sacar el paraguas para enfrentar el agua que caerá esta jornada.