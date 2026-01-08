;

Alerta por tormentas eléctricas en Santiago: a qué hora comienza el fenómeno que acompaña a la lluvia en la RM hoy jueves

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una alerta temprana preventiva por la situación meteorológica. Revisa aquí las comunas involucradas.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Samuel Boivin

La noticia ya se conoce: la llegada de una baja segregada en altura a la zona centro-norte de Chile dejará lluvias en distintos puntos de la Región Metropolitana este jueves 8 de enero.

Pese a que se trataría de un evento meteorológico de características débiles, también implicaría las primeras precipitaciones que tendrá Santiago este 2026.

Lo más cuantioso llegaría a las zonas de cordillera y precordillera durante la tarde-noche. Pero no es todo, ya que se anunció probabilidad de tormentas eléctricas en la RM.

De hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó una Alerta Temprana Preventiva que involucra a las siguientes comunas:

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

Revisa también:

ADN

¿A qué hora parten las tormentas eléctricas en la Región Metropolitana?

Según la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, las tormentas eléctricas aparecerían entre las 15:00 y las 19:00 horas.

“A lo mejor no las vamos a ver, no vamos a ver los relámpagos, menos los rayos, pero sí podríamos escuchar truenos. Así que todos atentos”, dijo la experta durante la mañana.

Adam dijo que no sería necesario sacar el paraguas para enfrentar el agua que caerá esta jornada.

ADN

El tiempo en Santiago para este jueves 8 de enero.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad