“Siempre trabajo por Chile”: Los dichos del expresidente Frei tras participar en encuentro Icare junto a Kast

El exmandatario además valoró las palabras de agradecimiento expresadas por el Presidente electo.

Tras finalizar su gira por Perú, el Presidente electo José Antonio Kast se reunió con líderes de Icare durante este jueves.

En la instancia, titulada “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”, Kast respondió a preguntas del mundo empresarial, y repasó duramente al actual Gobierno.

Quien también estuvo en la instancia fue el expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien tras el encuentro valoró las palabras de agradecimiento expresadas por el Presidente electo. “Me alegro”, señaló.

En esa línea, y consultado sobre si cooperaría con la gestión de Kast, el exjefe de Estado afirmó que “siempre trabajo por Chile”.

No obstante, se tomó entre risas las consultas sobre una eventual llegada al gabinete del Presidente electo.

