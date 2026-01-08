FOJI celebra 25 años con una gira sinfónica por el sur de Chile

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida por Paolo Bortolameolli, se prepara ofrecer una gira única por el sur de Chile en el marco de su compromiso social con la formación y discusión social de la música.

Se trata una serie de conciertos bajo el tour nacional nombrado ‘FOJI 25 Años: Imágenes Sinfónicas’, para el cual se reunirá a más de 70 jóvenes becados con músicos regionales, promoviendo la descentralización de la música clásica.

El evento recorrerá cinco ciudades sureñas desde el viernes 23 de enero hasta el domingo 1 de febrero. Además, se enmarca en la celebración por los 25 años de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI).

Reconocida por su formación musical y compromiso social, FOJI transforma vidas mediante el aprendizaje instrumental y el trabajo en equipo. Ahora, quieren expresar su talento y parte de lo aprendido en una instancia especial junto al público.

“Hace 25 años que FOJI es una fuente permanente de músicos profesionales, en todas las orquestas profesionales hay gente que ha pasado por algún elenco de la Fundación”, destacó Bortolameolli.

Además, seis integrantes de las Orquestas Sinfónicas Juveniles Regionales de Coquimbo, Maule y Biobío se suman tras selección el 18 de noviembre de 2025.

Itinerario y repertorio

23 enero. 19:30 | Gran Sala Sinfónica Nacional (Santiago) : Debut histórico con Obertura de El holandés errante (Wagner), Concierto para viola (Hoffmeister, solista Lucía Rodríguez) y Scheherezade (Rimsky-Kórsakov).

: Debut histórico con Obertura de (Wagner), Concierto para viola (Hoffmeister, solista Lucía Rodríguez) y (Rimsky-Kórsakov). 24 enero. 20:00 | Teatro Municipal (Viña del Mar) : Mismo programa.

: Mismo programa. 30 enero. 12:30 | Gimnasio Municipal (Panguipulli) : Wagner, El aprendiz de brujo (Dukas), Un americano en París (Gershwin) y La marcha de Tannhäuser con orquesta local.

: Wagner, (Dukas), (Gershwin) y con orquesta local. 31 enero. 19:00 | Gimnasio Municipal (Fresia) : Similar, añadiendo adaptación de Piratas del Caribe (Zimmer) con locales.

: Similar, añadiendo adaptación de (Zimmer) con locales. 1 febrero. 19:30 | Teatro del Lago (Frutillar): Wagner, Concierto N.º 2 para piano (Chopin, solista Bárbara Sanhueza), Dukas y Gershwin.

“Esta gira será suculenta y entretenida, donde los chicos mostrarán toda su energía y talento”, expresó el director sobre el repertorio exuberante.

Por su parte, Pablo Aranda, director ejecutivo de FOJI, resaltó: “También viajaremos a Panguipulli y Fresia, donde compartiremos escenario con orquestas comunales".

“Esta gira será una experiencia única para nuestros jóvenes músicos, quienes serán parte del compromiso de FOJI de descentralizar la cultura y potenciar los encuentros entre jóvenes músicos de nuestro país”, complementó.

Detalles de entradas

Santiago : $5.000 (detalles en FOJI); gratuito con Red Chile Cuida (inscripción).

: $5.000 (detalles en FOJI); gratuito con Red Chile Cuida (inscripción). Viña del Mar : Gratuito (inscripción web); preferencial Red Chile Cuida.

: Gratuito (inscripción web); preferencial Red Chile Cuida. Panguipulli/Fresia : Libre por orden llegada; preferencial Red Chile Cuida.

: Libre por orden llegada; preferencial Red Chile Cuida. Frutillar: Entradas en sitio Semanas Musicales.