Aportes y beneficios para personas cuidadoras en Chile: así puedes inscribirte
Para recibir los apoyos es necesario contar con una certificación que otorga el Registro Social de Hogares (RSH).
Un número importante de personas, por uno u otro motivo, son cuidadoras de ciudadanos dependientes o discapacitados.
Es por ello, que existen una serie de beneficios que el Estado de Chile otorga a quienes cumplen con dicha labor.
Eso sí, un punto importante para recibir los beneficios estatales, es contar con una certificación la cual se puede obtener en el Registro Social de Hogares (RSH).
¿Cómo inscribirse?
Quienes sean personas cuidadoras y deseen inscribirse, tienen que acceder a la Ventanilla Social única (disponible aquí), acceder con el el RUN y la Clave Única.
Tras ello, hay que hacer click en “Ir a mi Registro Social de Hogares” y presionar la sección “Otros Datos”.
Posteriormente, deben seleccionar “Cuidados”, luego el formulario “Cuidas o alguien de tu hogar cuida de manera no remunerada”, presionar “Ir a los trámites” y luego “Realizar trámite”.
Por último, los usuarios deben seleccionar la opción que más se ajuste a su realidad y adjuntar los documentos requeridos.
Entre la documentación requerida, está:
- Un formulario de solicitud firmado por el solicitante y el jefe de hogar de la persona que necesita cuidados.
- Copia del carnet de identidad de los firmantes.
- Una declaración jurada simple N°7 que informa que la persona cuidadora y la persona atendida que requiere cuidados viven en hogares diferentes, si aplica.
