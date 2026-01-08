DRÁSTICO cambio del tiempo en Santiago: de lluvias a calor extremo en solo 48 horas / batuhan toker

Lluvias en distintos sectores de Santiago se esperan para este jueves 8 de enero, las que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas.

Sin embargo, este evento meteorológico tendrá un drástico cambio con el paso de las horas.

Esto ya que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas para 5 regiones del país, incluida la capital.

Calor extremo en Santiago: emiten aviso por altas temperaturas

La DMC emitió un aviso para cinco regiones de Chile por altas temperaturas: Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y el Biobío.

En la capital, las máximas llegarán a los 34 grados el sábado 10 de enero; misma situación que afectará a O’Higgins.

En el Maule, el calor marcará hasta 34 grados este viernes 9 y el domingo 11 de enero; mientras que en Ñuble, la máxima también llegará los 34 grados.

Finalmente, el Biobío será la región que más temperatura registrará, puesto que espera 36° C el sábado 10.