China insta a EE.UU. a dejar de usar la “amenaza china” como excusa para “justificar” sus planes en Groenlandia

China elevó el tono frente a Estados Unidos y le exigió no recurrir a la llamada “amenaza china” para “justificar” eventuales movimientos estratégicos en Groenlandia .

Esta declaración se da luego de que Donald Trump volviera a instalar la idea de anexar la isla danesa, asegurando que está “cubierta” de embarcaciones chinas y rusas.

“Necesitamos la isla por una cuestión de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico ”, sostuvo el presidente estadounidense.

Al respecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, instó a Washington a dejar de usar la llamada “amenaza china” como excusa para respaldar “sus intereses personales”, consignó el diario Global Times.