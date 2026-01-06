;

“Groenlandia pertenece a su pueblo”: países Europeos y Canadá respaldan a Dinamarca frente a las amenazas de Donald Trump

Estados Unidos considera “diversas opciones” para adquirir Groenlandia por razones de seguridad.

Las acciones de Estados Unidos tras el ataque a Venezuela, que resultó con la detención del dictador Nicolás Maduro, siguen dando mucho de qué hablar, sobre todo por las declaraciones por parte de sus autoridades.

Sin ocultar sus verdaderas intenciones e incluso jactándose de su poderío militar para lograr sus más ambiciosos objetivos geopolíticos, ha llamado la atención por expresar abiertamente su interés en otros territorios.

En este sentido, el propio Presidente Donald Trump considera “diversas opciones” para adquirir Groenlandia, sin descartar la intervención de las fuerzas armadas, continuando con estrategias ya conocidas en otras partes del mundo.

A través de un comunicado recogido por la BBC, la Casa Blanca declaró que la obtención de Groenlandia ha sido una “prioridad de seguridad nacional”. En la misma línea, el mandatario había dicho que “necesitaba” el territorio danés, por motivos de seguridad.

Frente a esto, surgieron un sinfín de reacciones desde diversos sectores, destacando el pronunciamiento de Canadá y varios países de Europa, que respaldaron a Dinamarca en su soberanía ante las ‘amenazas’ de Trump.

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca y España emitieron este martes una declaración conjunta defendiendo que “Groenlandia pertenece a su pueblo” y que “corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”.

El texto, adelantado por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, subraya que “el Reino de Dinamarca -incluida Groenlandia- forma parte de la OTAN” y que “la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva”, incluyendo a EE. UU., bajo los principios de la Carta de la ONU como la soberanía y la integridad territorial.

Refuerzo militar

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, confirmó que Copenhague fortalecerá su presencia militar en la isla junto a la OTAN, enviando una señal clara de resistencia que tensiona aún más el escenario.,

“Vamos a reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también va a haber mayor foco de la OTAN con más maniobras y una mayor presencia“, expuso, enfatizando además, que mediante esta Organización, de alguna forma u otra, ”estamos con los estadounidenses en esto”.

Poulsen recordó la inversión ya anunciada de 15.000 millones de coronas en buques, drones y satélites, y remarcó: “Quiero dejar claro que Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca. No percibo que nadie a nivel internacional cuestione esto”.

Apoyo nórdico y canadiense

Ministros de Exteriores de Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca también defendieron la soberanía groenlandesa, formando un bloque importante que le hace resistencia ética y diplomática a Estados Unidos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que su país “siempre apoyará la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia”, tomando distancia del Gobierno de Trump.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, agradeció el respaldo “masivo” a la televisión pública DR, destacando que Dinamarca “no está sola” y cuenta con “toda Europa”.

Voces disidentes en Groenlandia

A pesar de un gran respaldo internacional y contar con una visión clara a nivel de población, como era de esperarse, hay una parte de la ciudadanía representada por la oposición que expresa su contraparte.

Naleraq (25% de votos en últimas elecciones), liderada por Pele Broberg, criticó a Copenhague y abogó por diálogo directo con Washington. La presidenta del comité groenlandés Pipaluk Lynge cuestionó la exclusión de su Parlamento en la reunión danesa como “neocolonialismo”.

