Su consumo moderado implicaría un menor riesgo de infarto repentino: esta es la bebida alcohólica más sana, según estudio

Expertos atribuyen que se debe a la presencia de polifenoles en el brebaje.

Sebastián Escares

Su consumo moderado implicaría un menor riesgo de infarto repentino: esta es la bebida alcohólica más sana, según estudio

Su consumo moderado implicaría un menor riesgo de infarto repentino: esta es la bebida alcohólica más sana, según estudio

Ya sea para celebrar una fecha especial, festejar un cumpleaños o simplemente por gusto, las personas suelen beber alcohol.

Es conocido que el consumo en exceso de bebidas alcohólicas provoca una serie de consecuencias en la salud de las personas.

No obstante, un reciente estudio divulgó que hay un brebaje en particular que, al ingerirlo, implicaría un menor riesgo de infarto repentino en comparación al resto.

¿Cuál es?

De acuerdo a un reciente estudio publicado en la Revista Canadiense de Cardiología, se concluyó que el consumo moderado de espumante se vincula a un menor riesgo de paro cardíaco repentino.

Los especialistas atribuyen este beneficio a los polifenoles que tienen los espumantes, los cuales mejoran la función vascular y reducen la inflamación.

En conversación con LUN, el enólogo y gerente técnico de Viña Marty, Álvaro Reyes, sostuvo que “el espumante tiene menos alcohol, por eso, por regla general tiene menos calorías que un vino, por ejemplo”.

El azúcar tiene un rol, pero es menos importante que el alcohol. La excepción serían los espumantes demi-sec o dulces, donde aquí sí viene el azúcar a aportar más calorías”, detalló Reyes.

No obstante, especialistas de la salud advierten que no hay que fiarse con los espumantes ya que de igual forma siguen siendo una bebida alcohólica.

La académica de la escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Las Américas, Evelyn Sánchez, en diálogo con el medio antes citado, mencionó “que un espumante tenga menos calorías no lo convierte en una bebida saludable. El alcohol no es un nutriente esencial y su consumo se asocia a mayor riesgo de enfermedades hepáticas, cardiovasculares y algunos tipos de cáncer”.

