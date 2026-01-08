VIDEO. Denuncian grave caso de maltrato animal en Quillota: piden rescate urgente de un perro por golpes constantes
Vecinos denuncian que el animal sería golpeado de forma reiterada y privado de agua y alimento.
Un grave caso de maltrato animal fue denunciado en la comuna de Quillota, región de Valparaíso, donde un perro está siendo víctima de golpes constantes y privación de agua y alimento.
Según el testimonio de una persona que asegura haber presenciado los hechos en reiteradas ocasiones, el animal sería agredido “día y noche” y permanecería en condiciones de abandono, sin acceso regular a comida ni agua.
La persona testigo afirmó haber realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades, sin que hasta ahora se haya logrado una solución concreta para poner fin al sufrimiento del perro.
Según se indicó, al lugar acudieron funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del departamento de Medioambiente, sin embargo, el caso habría sido finalmente desestimado, lo que generó preocupación entre vecinos y personas vinculadas a la protección animal.
Ante esta situación, quienes difundieron el caso hicieron un llamado urgente a visibilizar lo ocurrido y a buscar ayuda para rescatar al animal, ya sea a través de un hogar temporal o de organizaciones dedicadas al bienestar animal.
En las imágenes que acompañan la acusación, se observa a un hombre ingresar al lugar donde se encuentra el perro y golpearlo con una escoba. Posteriormente, el animal queda llorando, evidenciando signos de dolor y angustia.
