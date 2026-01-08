;

VIDEO. Denuncian grave caso de maltrato animal en Quillota: piden rescate urgente de un perro por golpes constantes

Vecinos denuncian que el animal sería golpeado de forma reiterada y privado de agua y alimento.

Javiera Rivera

Denuncian grave caso de maltrato animal en Quillota: piden rescate urgente de un perro por golpes constantes

Denuncian grave caso de maltrato animal en Quillota: piden rescate urgente de un perro por golpes constantes / Juan Gonzalez

Un grave caso de maltrato animal fue denunciado en la comuna de Quillota, región de Valparaíso, donde un perro está siendo víctima de golpes constantes y privación de agua y alimento.

Según el testimonio de una persona que asegura haber presenciado los hechos en reiteradas ocasiones, el animal sería agredido “día y noche” y permanecería en condiciones de abandono, sin acceso regular a comida ni agua.

La persona testigo afirmó haber realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades, sin que hasta ahora se haya logrado una solución concreta para poner fin al sufrimiento del perro.

Revisa también

ADN

Según se indicó, al lugar acudieron funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del departamento de Medioambiente, sin embargo, el caso habría sido finalmente desestimado, lo que generó preocupación entre vecinos y personas vinculadas a la protección animal.

Ante esta situación, quienes difundieron el caso hicieron un llamado urgente a visibilizar lo ocurrido y a buscar ayuda para rescatar al animal, ya sea a través de un hogar temporal o de organizaciones dedicadas al bienestar animal.

En las imágenes que acompañan la acusación, se observa a un hombre ingresar al lugar donde se encuentra el perro y golpearlo con una escoba. Posteriormente, el animal queda llorando, evidenciando signos de dolor y angustia.

Revisa el video:

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad