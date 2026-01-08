VIDEOS. Intensa tormenta eléctrica sorprende a San Antonio: vecinos registran rayos durante la madrugada
Descargas eléctricas poco habituales en la zona quedaron registradas en videos durante la madrugada de este jueves.
Una inusual tormenta eléctrica se registró en San Antonio durante la madrugada y la mañana de este jueves 8 de enero, dejando impactantes registros de rayos que fueron compartidos por vecinos a través de redes sociales, especialmente en X, donde los videos rápidamente se viralizaron.
Las imágenes, difundidas por usuarios como @Oriettaf bajo la etiqueta #SanAntonio, muestran descargas eléctricas iluminando el cielo costero en medio de chubascos aislados.
Los registros comenzaron a circular en grupos de emergencia y generaron alerta entre los habitantes por la intensidad del evento meteorológico.
Según el pronóstico actualizado a las 14:00 horas, de la Dirección Meteorológica de Chile, San Antonio y Cartagena presentan una temperatura actual de 21°C, con cielo nublado y chubascos aislados, además de la probabilidad de tormentas eléctricas concentradas principalmente durante la madrugada y la mañana. Las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde y la noche, con nubosidad parcial.
Para el viernes 9 de enero, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 22°C, con cielo nublado en la madrugada, mañana y noche, mientras que en la tarde se prevé nubosidad parcial.
En tanto, el sábado 10 las mínimas llegarían a 11°C y las máximas a 20°C, manteniéndose el cielo cubierto durante toda la jornada.
Desde organismos de emergencia se recomienda a la población evitar exponerse a espacios abiertos durante tormentas eléctricas, no refugiarse bajo árboles y mantenerse informados ante eventuales cambios en las condiciones climáticas, especialmente considerando la persistencia de nubosidad y precipitaciones en los próximos días.
