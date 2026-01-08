Una inusual tormenta eléctrica se registró en San Antonio durante la madrugada y la mañana de este jueves 8 de enero, dejando impactantes registros de rayos que fueron compartidos por vecinos a través de redes sociales, especialmente en X, donde los videos rápidamente se viralizaron.

Las imágenes, difundidas por usuarios como @Oriettaf bajo la etiqueta #SanAntonio, muestran descargas eléctricas iluminando el cielo costero en medio de chubascos aislados.

Los registros comenzaron a circular en grupos de emergencia y generaron alerta entre los habitantes por la intensidad del evento meteorológico.

captura Ampliar

Según el pronóstico actualizado a las 14:00 horas, de la Dirección Meteorológica de Chile, San Antonio y Cartagena presentan una temperatura actual de 21°C, con cielo nublado y chubascos aislados, además de la probabilidad de tormentas eléctricas concentradas principalmente durante la madrugada y la mañana. Las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde y la noche, con nubosidad parcial.

Para el viernes 9 de enero, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 22°C, con cielo nublado en la madrugada, mañana y noche, mientras que en la tarde se prevé nubosidad parcial.

En tanto, el sábado 10 las mínimas llegarían a 11°C y las máximas a 20°C, manteniéndose el cielo cubierto durante toda la jornada.

DMC Ampliar

Desde organismos de emergencia se recomienda a la población evitar exponerse a espacios abiertos durante tormentas eléctricas, no refugiarse bajo árboles y mantenerse informados ante eventuales cambios en las condiciones climáticas, especialmente considerando la persistencia de nubosidad y precipitaciones en los próximos días.