Con críticas al Gobierno y guiños a sus eventuales ministros: José Antonio Kast encabeza encuentro en Icare

Con críticas al Gobierno y guiños a sus eventuales ministros: José Antonio Kast participó del encuentro en Icare

Esta mañana el presidente electo José Antonio Kast encabezó un encuentro con empresarios realizado en Icare, en la comuna de Las Condes, donde abordó las prioridades económicas para su gobierno.

En la cita, que reunió a representantes del mundo empresarial, además del expresidente Eduardo Frei, Kast realizó un discurso con duras críticas al Gobierno .

“Tenemos que sincerar los números. Van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil, y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”, dijo.

Guiños a sus eventuales ministros

El encuentro también estuvo marcado por una ronda de preguntas con una dinámica poco habitual: el presidente electo invitó reiteradamente a Jorge Quiroz a responder los aspectos más técnicos, reforzando los rumores que lo posicionan como su eventual ministro de Hacienda .

Junto con esto, hubo referencias al senador José García Ruminot, cuyo periodo parlamentario finaliza en marzo, aludiendo a la tramitación de proyectos de ley, un guiño interpretado como una señal hacia la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).