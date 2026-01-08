;

Carabineros de Chile ofrece trabajo a civiles con sueldos de hasta $1.9 millones: así puedes postular

Las vacantes estarán disponibles hasta el próximo 11 de enero de este 2026.

Sebastián Escares

Instituciones, organismos u empresas suelen buscar trabajadores en distintas épocas del año para llenar las vacantes que tienen disponibles.

Tal es el caso de Carabineros de Chile, quienes están en búsqueda de civiles que se unan a trabajar en distintas labores.

De acuerdo a lo publicado por la institución, los empleos disponibles son en diversas regiones del país y las remuneraciones podrían llegar a los $1.968.122, dependiendo el rubro.

Las vacantes disponibles para trabajar en Carabineros de Chile

Los empleos se encontrarán disponibles para postular hasta el próximo 11 de enero de 2026. A continuación las vacantes:

  • Auxiliar de Servicios Menores (Río Hurtado, región de Coquimbo): $663.030.
  • Técnico en Operaciones (Lautaro, región de La Araucanía): $977.559.
  • Mecánico (Temuco, región de La Araucanía): $909.847.
  • Auxiliar Social (La Cisterna, región Metropolitana): $830.296.
  • Psicólogo (Santiago, región Metropolitana): $1.760.200.
  • Evaluador y Coordinador de Proyectos (Valparaíso, región de Valparaíso): $1.760.200.
  • Apoyo Técnico Micc (Santiago, región Metropolitana): $892.799.
  • Administrativo (Cochrane, región de Aysén): $1.493.220.
  • Sastre (Estación Central, región Metropolitana): $830.296.
  • Servicio Mantención Cuarteles (La Serena, región de Coquimbo): $883.330.
  • Servicio Mantención de Cuarteles (San Antonio, región de Valparaíso): $830.296.
  • Telefonista (Coronel, región de Biobío): $694.522.
  • Servicio Mantención de Cuarteles (San Bernardo, región Metropolitana): $830.296.
  • Examinador Arma, Tiro y Defensa Personal (Cerrillos, región Metropolitana): $830.296.
  • Apoyo Técnico Micc (Antofagasta, región de Antofagasta): $1.062.320.
  • Enfermero(a) Universitario (Temuco, región de La Araucanía): $1.968.122.
  • Matrón/a (Viña del Mar, región de Valparaíso): $1.760.200.
  • Analista Programador (Las Condes, región Metropolitana): $892.799.

¿Cómo postular?

Aquellas personas que estén interesadas en postular a uno de los empleos disponibles, deben hacerlo a través del portal de postulaciones de la institución (disponible aquí).

Una vez dentro, los postulantes pueden revisar los requerimientos que solicita cada trabajo.

