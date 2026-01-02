Sueldos superan los $2.5 millones: FACh busca técnicos y profesionales para trabajar en Centro Espacial Nacional
Los interesados en postular, pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la institución.
En distintos momentos del año, empresas, organismos o instituciones abren vacantes laborales para que trabajadores se unan a sus filas.
Bajo ese contexto, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) publicó una serie de empleos para que técnicos y profesionales trabajen en el Centro Espacial Nacional (CEN).
Cabe recordar, que el CEN es un recinto ubicado en Cerrillos que busca fabricar satélites en nuestro país.
De acuerdo a lo publicado por la FACh, las labores son en distintas áreas. En tanto, las remuneraciones podrían llegar a superar los $2.5 millones, dependiendo el empleo.
Estos son los cargos y sueldos
El cargo es a Personal a Contrata, jornada completa y entre las vacantes disponibles hay: community manager, técnico en mecatrónica, robótica y automatización, entre otros.
Además, se requiere:
- Químico: $1.944.236
- Ingeniero Civil: $2.621.632
- Ingeniero Comercial: $2.044.415
- Ingeniero Informático, Telemática, Aeronáutica: $2.405.884
- Ingeniero en Geomensura, Geógrafo, ingeniero en proyectos industriales: $1.804.413
Aquellas personas interesadas en postular a uno de los trabajos disponibles, deben ingresar al portal oficial de empleos de la FACh (disponible aquí).
Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar “Postular Fácil” y completar los datos requeridos, según lo solicitado por cada trabajo.
