Un funcionario de Carabineros evitó ser asaltado por al menos 5 delincuentes que, a bordo de un vehículo, llegaron hasta una sucursal bancaria del centro de Santiago para concretar el atraco.

El hecho ocurrió a eso de las 12:40 horas en la intersección de calles San Diego con 10 Julio, y quedó grabado en cámaras de televigilancia del lugar.

En dicho registro se puede apreciar cómo los ladrones descienden de un vehículo y, con armas de fuego, se acercan a la víctima para robarle.

Sin embargo, el uniformado sacó su arma de servicio y puso en fuga a los antisociales, quienes huyeron del lugar.

Solo el conductor del vehículo en el cual se movilizaban los ladrones fue detenido por el uniformado, ya que no alcanzó a escapar.