VIDEO. Carabinero frustra robo fuera de sucursal bancaria en 10 de Julio: apuntó a ladrones con su pistola

El hecho se registró pasado el mediodía en el centro de la capital.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Un funcionario de Carabineros evitó ser asaltado por al menos 5 delincuentes que, a bordo de un vehículo, llegaron hasta una sucursal bancaria del centro de Santiago para concretar el atraco.

El hecho ocurrió a eso de las 12:40 horas en la intersección de calles San Diego con 10 Julio, y quedó grabado en cámaras de televigilancia del lugar.

En dicho registro se puede apreciar cómo los ladrones descienden de un vehículo y, con armas de fuego, se acercan a la víctima para robarle.

Sin embargo, el uniformado sacó su arma de servicio y puso en fuga a los antisociales, quienes huyeron del lugar.

Solo el conductor del vehículo en el cual se movilizaban los ladrones fue detenido por el uniformado, ya que no alcanzó a escapar.

