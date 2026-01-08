;

Balacera en barrio Meiggs: confirman muerte de una de los víctimas que estaba en riesgo vitral

Por ello, el caso será investigado por homicidio consumado y triple homicidio frustrado.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

En las últimas horas, las autoridades confirmaron que una de las personas que se encontraba en riesgo vital tras ser baleada en barrio Meiggs murió.

Por ello, el caso será investigado por el Equipo ECOH por homicidio consumado y triple homicidio frustrado.

La balacera ocurrió cerca de las 20:30 horas del pasado miércoles, cuando desconocidos abrieron fuego contra cuatro personas, entre las calles San Alfonso y Conferencia.

Información preliminar indica que no había clientes en uno de los puntos que aún se mantiene ocupado por toldos azules, mientras que uno de los heridos sería cuidador de estas estructuras.

La investigación continuará por parte de personal policial para dar con los atacantes.

