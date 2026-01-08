Amor, rivalidad y hockey: “Heated Rivalry”, la serie que enloquece las redes sociales, se estrenará en Chile

Después de meses de expectativa en redes sociales, HBO Max confirmó el estreno oficial en Latinoamérica de “Heated Rivalry”, la serie romántica que se convirtió en fenómeno entre fanáticas del hockey y del drama LGBTQ+.

La producción llegará a Chile en febrero, marcando por primera vez su disponibilidad fuera de Canadá y Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por la propia plataforma con un guiño directo a sus seguidoras: “¿Escuché que por aquí les gusta el hockey?”, mensaje que rápidamente se viralizó y confirmó la esperada expansión regional del título, originalmente estrenado en la plataforma canadiense Crave.

“Heated Rivalry” es un drama romántico de seis episodios, de poco menos de una hora cada uno, basado en la exitosa saga literaria Game Changers, de la escritora canadiense Rachel Reid.

La historia sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional cuya feroz rivalidad en la cancha contrasta con una relación secreta que se desarrolla a lo largo de ocho años, marcada por la atracción, la negación y el amor.

Los protagonistas son interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie, bajo la creación del reconocido guionista y director canadiense Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy). El elenco se completa con nombres como François Arnaud, Christina Chang, Dylan Walsh y Sophie Nélisse.

La serie ha sido ampliamente comentada por su tratamiento emocional, su representación de relaciones LGBTQ+ en el deporte de alto rendimiento y su fidelidad al material original. De hecho, la propia Rachel Reid ha reconocido que muchos nuevos seguidores llegaron a sus libros luego de ver la serie.

Con su llegada a HBO Max, “Heated Rivalry” se prepara para ampliar su impacto en Latinoamérica y consolidarse como uno de los estrenos más comentados del verano en streaming.