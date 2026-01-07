Gigantesca empresa alemana dice adiós a Chile: este fue el motivo para el cierre de operaciones

Llegó en el año 2019 y su aventura en el territorio nacional termina ahora.

La gigantesca empresa alemana RWE, uno de los mayores actores de energía renovable en el mundo, dejará Chile.

Según confirmó el Diario Financiero, la decisión se explicaría por una reorganización interna que también involucra a México, país por el que la firma apostó hace más de seis años.

Aunque RWE no dio declaraciones oficiales, fuentes del sector sugieren que su salida responde a una reestructuración de su matriz, RWE Americas. Como tercer operador renovable en EE. UU., la compañía habría decidido concentrar sus recursos en ese mercado.

Expertos descartan que la burocracia local fuera el detonante; más bien, Chile y México habrían resultado mercados insuficientes para las metas globales de la firma, que aspira a la carbononeutralidad en 2040. Su estrategia actual sería focalizar los esfuerzos en áreas como energía eólica, solar y almacenamiento de alto rendimiento.

Se espera que el retiro del país se complete durante este primer semestre, aunque aún no se confirma si incluirá la venta de activos.

RWE Renewables abrió sus oficinas en Chile después de un análisis en que en el que también se dio el visto bueno para instalarse en Japón y Australia.

“RWE Chile cuenta con un portafolio de proyectos eólicos y solares en desarrollo de más de 2.5GW. Adicionalmente, la empresa está desarrollando su primer proyecto de hidrógeno verde en Chile, Región de Magallanes, comuna de Laguna Blanca, llamado Viento Magallánicos”, explicaron en su web oficial.