Tras ser detenidos por Carabineros: pareja acusada de lanzar polluelos de gaviotas en Maitencillo queda en libertad

Carabineros detuvo a dos personas por su presunta autoría en el caso de maltrato animal ocurrido en Maitencillo, donde desde la azotea del Condominio Entre Lomas arrojaron al vacío a polluelos de gaviota.

Lo anterior quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, el cual muestra a un hombre y a una mujer lanzando las aves, mientras espantan a las gaviotas adultas .

“Tras una denuncia por maltrato animal en el sector, Carabineros concurre lugar a raíz de la existencia de un registro audiovisual que fue difundido”, señaló el capitán César Uribe, de la Subcomisaría (T) Puchuncaví.

Detenidos fueron puestos en libertad

El uniformado añadió que lograron “ identificar y detener a los presuntos responsables del hecho, quienes fueron puestos a disposición del tribunal correspondientes”.

Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron dejados en libertad, previa citación al tribunal correspondiente.