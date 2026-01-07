;

Final feliz tras la indignación: rescatan con vida a polluelos de gaviota arrojados desde edificio en Maitencillo

La rápida intervención de las autoridades llevó a que el impactante episodio cerrara con un final esperanzador para la fauna silvestre de la costa.

Ruth Cárcamo

Pareja lanzando polluelos desde techo de condominio en Maitencillo

Un video de apenas 48 segundos bastó para desatar la indignación total en redes sociales. Las imágenes muestran a una pareja en la azotea del Condominio Entre Lomas, en Maitencillo, arrojando al vacío a polluelos de gaviota.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, informó que dio aviso sobre lo sucedido a la Delegación Presidencial, al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y al Senapred, para coordinar las acciones respectivas.

En esa línea, el SAG comunicó que funcionarios de Quillota concurrieron al lugar para constatar una denuncia “por destrucción de nidos y daño a polluelos de gaviota”, iniciando las diligencias para determinar posibles infracciones a la legislación vigente.

Pese a la crudeza del episodio, la historia tuvo un giro esperanzador. Tras las gestiones del SAG, los polluelos fueron hallados con vida en un domicilio del sector, en buenas condiciones de salud, quedando bajo resguardo, consignó LUN.

