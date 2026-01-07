;

Alcaldesa Ripamonti afirma “daño severo a las finanzas municipales” por juicio de cuentas contra Virginia Reginato

El proceso de Contraloría evalúa responsabilidades por pérdidas en la corporación comunal, mientras la defensa de la exalcaldesa afirma su inocencia.

Martín Neut

Macarena Ripamonti

Macarena Ripamonti / Manuel Lema Olguín

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al juicio de cuentas iniciado por la Contraloría, que evalúa la restitución de más de mil millones de pesos por parte de la exalcaldesa Virginia Reginato, debido a pérdidas en la Corporación Municipal.

Ripamonti afirmó que la cifra representa un “daño severo a las finanzas municipales”, con efectos en la ejecución de obras y en la continuidad de servicios.

Revisa también:

ADN

Indicó además que el proceso busca establecer responsabilidades cuando “el uso de recursos públicos no se ha ajustado a la ley”, y aseguró que el municipio colaborará “facilitando el acceso a la información y reforzando los controles internos”.

Desde la defensa, el abogado Claudio Alvarado sostuvo que el juicio de cuentas responde a una solicitud del ente contralor y descartó irregularidades.

Doña Virginia no ha cometido irregularidad alguna, tal como ya lo han señalado distintos tribunales civiles y penales”, afirmó, señalando que esperan que las investigaciones pendientes confirmen su inocencia.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad