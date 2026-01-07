Alcaldesa Ripamonti afirma “daño severo a las finanzas municipales” por juicio de cuentas contra Virginia Reginato

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al juicio de cuentas iniciado por la Contraloría, que evalúa la restitución de más de mil millones de pesos por parte de la exalcaldesa Virginia Reginato, debido a pérdidas en la Corporación Municipal.

Ripamonti afirmó que la cifra representa un “daño severo a las finanzas municipales”, con efectos en la ejecución de obras y en la continuidad de servicios.

Indicó además que el proceso busca establecer responsabilidades cuando “el uso de recursos públicos no se ha ajustado a la ley”, y aseguró que el municipio colaborará “facilitando el acceso a la información y reforzando los controles internos”.

Desde la defensa, el abogado Claudio Alvarado sostuvo que el juicio de cuentas responde a una solicitud del ente contralor y descartó irregularidades.

“Doña Virginia no ha cometido irregularidad alguna, tal como ya lo han señalado distintos tribunales civiles y penales”, afirmó, señalando que esperan que las investigaciones pendientes confirmen su inocencia.