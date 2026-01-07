;

Sueldos superan los $1.4 millones: Ministerio de Seguridad abre puestos de trabajo y así puedes postular

Las vacantes disponibles son en distintas regiones de Chile. Revisa acá todos los detalles.

En distintos momentos del año, instituciones, empresas u organismos abren una serie de puestos de trabajo para que ciudadanos postulen a ellos.

Tal es el caso del Ministerio de Seguridad Pública, quienes publicaron un listado de ofertas laborales buscando profesionales que se unan a su equipo.

Las remuneraciones de los rubros rondan los $1.4 millones. En tanto, los trabajos disponibles son en diferentes regiones de Chile.

¿Cuáles son los trabajos que ofrece el Ministerio de Seguridad?

De acuerdo a lo publicado en línea, son un total de 11 vacantes que se encuentran disponibles para trabajar como “Facilitador(a) Parentalidad Positiva (Triple P) Programa Lazos” en el Ministerio de Seguridad Pública. A continuación el detalle:

  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (Maipú): $1.472.414 de renta bruta.
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (Ñuñoa): $1.472.414 de renta bruta.
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (San Felipe): $1.472.414 de renta bruta.
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (Talcahuano): $1.472.414 de renta bruta.
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (Concepción): $1.472.414 de renta bruta.
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (Punta Arenas): $1.472.414 de renta bruta.
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (Los Ángeles): $1.472.414 de renta bruta.
  
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (San Fernando): $1.472.414 de renta bruta.
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (San Bernardo): $1.472.414 de renta bruta.
  • Psicólogo(a) o Trabajador(a)/Asistente Social (Curicó): $1.472.414 de renta bruta.

Aquellas personas que estén interesadas en postular a uno de los empleos, deben ingresar al sitio web de Empleos Públicos (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar “Convocatorias” y luego hacer click en “Ministerio de Seguridad”.

Allí, las personas que cumplan con los requerimientos necesarios pueden postular seleccionando la oferta laboral de interés y, posteriormente, acceder a “Ver Bases”. Por último, tienen que seguir los pasos que se indican en la plataforma.

