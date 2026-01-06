;

Feria laboral de La Florida ofrece más de 500 puestos de trabajo a jóvenes: cuándo es y cómo participar

Los empleos son en jornadas full-time y part-time de cara a la temporada de verano.

Sebastián Escares

Feria laboral de La Florida ofrece más de 500 puestos de trabajo a jóvenes: cuándo es y cómo participar

En distintos momentos del año, empresas, organismos o instituciones ofrecen una serie de trabajos a la ciudadanía para que se unan a sus filas.

Ahora, la Municipalidad de La Florida anunció una nueva feria de empleo joven para este verano, en donde se ofrecerán más de 500 puestos de trabajo.

Las vacantes son para personas mayores de 18 años, en trabajos con jornadas full-time, part-time y free lance de cara a la temporada estival.

El alcalde de la comuna de La Florida, Daniel Reyes, sostuvo que “esta feria de empleo está enfocada idealmente en rubros de personas desde los 18 años, sin embargo eso no quita que puedan postular personas de todas las edades“.

¿Dónde es y cuáles son los puestos de trabajo?

La feria se llevará a cabo este viernes 9 de enero desde las 09:00 horas a las 13:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Enrique Olivares #1003.

Entre las empresas que participarán del evento, están: AFP Modelo, Carabineros de Chile (Esfocar), Clínica Dávila Vespucio, Cofodep, entre otros.

Los cargos, son en puestos de cajeros, supervisores, cargadores de combustible, captadores, monitores, ejecutivos de ventas, guardias, técnicos y ayudantes en climatización y teleoperadores.

Así puedes participar en la feria laboral de La Florida

Las personas interesadas en participar de la instancia, deben asistir al Estadio Bicentenario de La Florida, entre las 09:00 horas y las 13:00 horas, con su CV actualizado y su carnet de identidad.

