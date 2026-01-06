Anuncian nuevo corte de luz en Santiago para este miércoles 7 de enero: estas son las 10 comunas afectadas
Desde Enel indicaron que la interrupción del suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio.
La empresa encargada de la electricidad en casi toda la región Metropolitana, Enel, anunció un nuevo corte de luz para la capital.
El corte del suministro se producirá este miércoles 7 de enero y afectará a un total de 10 comunas de la región Metropolitana.
Desde la empresa detallaron que la interrupción en el servicio se debe a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del mismo.
Estas 10 comunas de la capital se verán afectadas con un corte de luz
En concreto, las comunas que se verán afectadas por el corte de luz de este miércoles 7 de enero, son: Cerro Navia, Quilicura, Estación Central, Cerrillos, Maipú, San Miguel, San Ramón, Recoleta, Peñalolén y Las Condes.
A continuación el detalle de las zonas que no tendrán luz:
- Cerro Navia: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Quilicura: desde las 14:00 horas hasta las 17:30 horas.
- Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Cerrillos: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Recoleta: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- Peñalolén: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
