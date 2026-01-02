;

Presidenta de Copsa defiende alza del TAG y peajes: “Es la más baja aplicada en los últimos años”

El reajuste de 3,4% comenzó a regir en enero de 2026 y está vinculado a la variación del IPC.

Desde enero de 2026, las tarifas del TAG y los peajes concesionados subieron un 3,4%, reajuste ligado a la variación del IPC. La medida volvió a generar molestia entre los automovilistas que usan autopistas de forma habitual.

En entrevista con 24 Horas, la presidenta de Copsa, Gloria Hutt, afirmó que “es la alza más baja que se ha aplicado en los últimos años”, explicando que el ajuste anual está contemplado en los contratos de concesión.

Hutt recalcó que el aumento no es una decisión arbitraria de las empresas. Según explicó, todas las concesiones incluyen un reajuste por IPC al inicio del año y están reguladas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con la presidenta de la asociación, el alza permite cubrir costos de operación y mantención, como remuneraciones, insumos y trabajos permanentes para mantener el estándar de las autopistas.

Respecto a las mejoras en infraestructura, señaló que no siempre implican aumentos de tarifa. En varios casos, explicó, las inversiones se negocian con el MOP mediante extensiones de plazo para no afectar a los usuarios.

Sobre el malestar ciudadano, Hutt reconoció que el TAG impacta el presupuesto familiar, especialmente en autopistas urbanas, pero sostuvo que el sistema concesionado ofrece ahorro de tiempo, mayor seguridad vial y viajes más predecibles.

Finalmente, reiteró que el reajuste aplicado en 2026 responde únicamente a la inflación y recordó que existen obras que incluso han significado rebajas tarifarias, dependiendo de las condiciones de cada contrato.

