Ministra Vallejo respalda a Presidente Boric tras dichos por Trump: “Nadie conoce sus límites”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, salió a explicar y respaldar este miércoles las duras declaraciones del Presidente Gabriel Boric contra líderes internacionales que han apoyado sin matices al exmandatario estadounidense Donald Trump, en el contexto de la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Las palabras del jefe de Estado fueron emitidas a través de su cuenta en X, donde afirmó que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor solo se humillan”, en respuesta a un mensaje del Departamento de Estado norteamericano que señalaba que “este es nuestro hemisferio”.

Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana. https://t.co/9GjkdvPFHo — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 6, 2026

En conversación con Radio Sonar, Vallejo enfatizó que los dichos del jefe de Estado no fueron improvisados ni descontextualizados. Según explicó, responden a una preocupación de fondo respecto de la política exterior impulsada por Trump y su administración.

“Queremos recordar que tanto el Presidente Donald Trump como el gobierno del Presidente Donald Trump han manifestado abiertamente querer implementar en América Latina una nueva versión de la Doctrina Monroe”, sostuvo.

La vocera de Gobierno advirtió que afirmaciones como las difundidas por Estados Unidos refuerzan una lógica de dominación sobre la región. “Cuando publican que América Latina es el hemisferio de Estados Unidos y que les pertenecemos, lo que viene a reforzar es esta lógica de tomar posesión, control, bajo la fuerza”, señaló.

En ese contexto, Vallejo remarcó que la crítica del Mandatario apunta a la defensa del derecho internacional y de la soberanía de los países latinoamericanos. “La idea de que América Latina pertenece a Estados Unidos es profundamente problemática. El problema es que parece que nadie conoce los límites de Donald Trump y pareciera ser que no los tiene”, afirmó.

“Frente a esa situación que es bastante manifiesta y declarada por el propio Estados Unidos y su Presidente, es que nuestro Presidente señala que no es íntegro ni digno que le rindamos pleitesía",sumó.