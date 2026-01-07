;

VIDEOS. Vecinos increpan a ministro Montes en actividad con Presidente Boric: tenso encuentro por reconstrucción tras incendios en Viña

Damnificados acusaron falta de humanidad, ausencia de ayudas reales y exclusión de arrendatarios durante actividad encabezada por el Mandatario.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles un encuentro con dirigentes vecinales y vecinos de sectores damnificados por los incendios en Viña del Mar, instancia que estuvo marcada por momentos de alta tensión y recriminaciones directas contra el Gobierno, en particular durante las declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

La actividad se desarrollaba en el sector de El Olivar, en el marco de una visita a viviendas reconstruidas, y contaba además con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el delegado presidencial Yanino Riquelme.

Sin embargo, mientras las autoridades entregaba un punto de prensa, un grupo de vecinos interrumpió la actividad con gritos y denuncias, obligando al ministro Montes a terminar abruptamente sus declaraciones y retirarse del lugar.

ADN

07 DE ENERO DE 2026/VIÑA DEL MAR El presidente de la república Gabriel Boric realiza encuentro con dirigentes vecinales de sectores damnificados por incendios en Viña del Mar. FOTO: OSCAR GUERRA/ UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

“Se nos ha invisibilizado completamente”, reclamó uno de los asistentes, quien acusó una “falta de humanidad tremenda” por parte de las autoridades. En medio de los gritos, vecinos cuestionaron directamente al Presidente Boric, señalando que no quiso recibirlos ni escucharlos, pese a gestiones previas.

“Los esperamos arriba, y nos agarraron como delincuentes, la verdad fue humillante, casi prácticamente timoneándonos”, afirmó otro manifestante.

Revisa también

ADN

Las críticas apuntaron principalmente a la falta de soluciones habitacionales, al aumento de los arriendos tras la tragedia y a la exclusión de arrendatarios de los beneficios de reconstrucción. “Llevamos dos años sin techo, sin subsidios y sin respuestas”, denunciaron, acusando además que los recursos anunciados “no se pueden cobrar” y que se exige dinero para postular a ayudas que, aseguran, les fueron negadas arbitrariamente.

El ambiente se tornó aún más tenso cuando algunos asistentes relataron episodios de forcejeos y contención policial, acusando haber sido retenidos y maltratados cuando intentaban acercarse a las autoridades.

Tras el retiro del ministro Montes, los vecinos continuaron entregando declaraciones a la prensa, insistiendo en que las actividades oficiales no representan a quienes viven directamente las consecuencias de los incendios.

