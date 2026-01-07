;

Por desconfianza en donaciones: Psicólogos por Chile alerta falta de financiamiento para continuar atención

Con más de 15 años de trayectoria, la fundación busca asegurar la continuidad de su trabajo en salud mental a nivel nacional.

Javiera Rivera

En Chile, 1 de cada 4 personas presentará algún problema de salud mental a lo largo de su vida, según datos del Ministerio de Salud. Esta realidad impacta con mayor fuerza a quienes viven en contextos de vulnerabilidad, donde el acceso a atención sigue siendo limitado.

En ese escenario, la fundación Psicólogos por Chile alertó que requiere $8.000.000 mensuales para mantener su trabajo clínico y territorial en distintas zonas del país.

Los recursos están destinados a sostener equipos profesionales, intervenciones oportunas, apoyo psicosocial en emergencias y programas comunitarios enfocados en salud mental.

Desconfianza en las donaciones

La fundación también enfrenta un contexto marcado por la desconfianza en las donaciones.

Evaluaciones recientes indican que más del 87% de los estándares de transparencia para organizaciones sociales en Chile presenta brechas, lo que incide directamente en la disposición a aportar recursos.

Frente a esto, Psicólogos por Chile utiliza la plataforma ZakÜ, que permite a los donantes seguir de forma trazable el destino de sus aportes.

“Para organizaciones que trabajan en temas tan sensibles como la salud mental, la confianza de los donantes es esencial. Contar con un canal de donación transparente permite saber cómo se utilizan los aportes”, explicó Dur Montoya, CEO de ZakÜ.

Finalmente, desde la fundación recalcan que el apoyo ciudadano es fundamental para garantizar la continuidad de la atención psicológica y el acompañamiento a comunidades que históricamente han tenido menor acceso a este tipo de ayuda.

