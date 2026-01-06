Cuenta regresiva para los Premios Caleuche: horario, dónde ver y nominados 2026

Chile Actores anunció los nominados de la décima edición de los Premios Caleuche, que se realizarán el 1 de febrero en el Teatro Oriente de Providencia.

El show será transmitido por TVN a contar de las 21:30 horas y contará con la conducción de Javiera Contador, la presentación de la comediante Paloma Salas y la música del destacado pianista Valentín Trujillo.

Revisa la lista de nominados aquí:

TELESERIES

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO TELESERIES​​

Alejandro Trejo (Luis Emilio Walker, El jardín de Olivia).

Álvaro Rudolphy (Carlos Ruiz-Tagle, Aguas de oro).

Francisco Melo (Iván Casablanca, Los Casablanca).

Francisco Reyes (Raimundo Casablanca, Los Casablanca).

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA TELESERIES​​

Carolina Arregui (Karla Ruiz-Tagle, Aguas de oro).

Catalina Guerra (Bernarda Vial, El jardín de Olivia).

Nicole Espinoza (Diana Guerrero, El jardín de Olivia).

Sigrid Alegría (Miranda Infante, Los Casablanca).

MEJOR ACTOR DE SOPORTE TELESERIES​​

César Sepúlveda (Omar Droguett, El jardín de Olivia).

Felipe Rojas (Tormento Arancibia, Los Casablanca).

Francisco Reyes Cristi (Samuel Casablanca, Los Casablanca).

Gastón Salgado (Jonathan Muñoz, Nuevo Amores de Mercado).

Jorge Arecheta (Juan Pablo Urrutia, Los Casablanca).

Nicolás Poblete (Tomás Errázuriz, Los Casablanca).

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE TELESERIES​​

Amparo Noguera (Maitén García, Nuevo Amores de Mercado).

Francisca Walker (Fernanda Lira, Nuevo Amores de Mercado).

Lorena Bosch (Ivette Sanhueza, Los Casablanca)

Mariana di Girolamo (Alexandra Casablanca, Los Casablanca).

Octavia Bernasconi (Martina Casablanca, Los Casablanca).

Vivianne Dietz (Ayelén Gamboa, Aguas de oro).

SERIES

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO SERIES​​

Francisco Casanova (Felipe Ramos, Hasta el final).

Gabriel Urzúa (Robin Valdivia, I Love Robin).

Jorge Muñoz (Tavi, Este no seré yo).

Marcelo Alonso (Ruso, Baby Bandito 2).

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA SERIES​​

Amparo Noguera (Natalia, Baby Bandito 2).

Daniela Ramírez (Marta Salazar, I Love Robin).

Javiera Contador (Tiluca, Sin frenos).

Karla Fredes (Inés, Este no seré yo).

Renata González (Gabriela Montecinos, Hasta el final).

MEJOR ACTOR DE SOPORTE SERIES​​

Francio Cárdenas (Chala, Este no seré yo).

Jaime Omeñaca (Oliver, Hasta el final).

Mauricio Pešutić (Amador, Baby Bandito 2).

Nicolás Saavedra (Pablo Valdivia, I Love Robin).

Pedro Vicuña (Robinson, I Love Robin).

Sebastián Carrasco (Pescao, Este no seré yo)​.

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE SERIES​​

Florencia Berner (América, Baby Bandito 2).

Ignacia Sepúlveda (Nathalie, I Love Robin).

Luz Valdivieso (Maticó, Sin frenos).

Mariana Loyola (Ana, Baby Bandito 2).

Paulina Moreno (Marcela, Hasta el final)

CINE

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO CINE​​​​

Alfredo Castro (Guillermo, Isla Negra)​​.

Benjamín Vicuña (Marcos Tremmer, El Silencio de Marcos Tremmer)​.

Daniel Muñoz (Roberto Parra, Me rompiste el corazón)​​.

Felipe Arce (Matías, Algún día las raíces)​​.

Gastón Salgado (Benjamín, Los afectos)​​.

Néstor Cantillana (Raúl, Patio de chacales)​​.

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA CINE​​​​

Blanca Lewin (Laura, Patio de chacales)​​

Carmen Gloria Bresky (Negra Ester, Me rompiste el corazón)​​

Katalina Sánchez (Carola, Oro Amargo)​​

María Paz Grandjean (Estela, Limpia)​​

Paola Lattus (Irene, Las cenizas)​​

Paulina Urrutia (Carmen, Isla Negra)​​

MEJOR ACTOR DE SOPORTE CINE​​​​

Gastón Salgado (Jacob, Isla Negra)​​.

Jaime McManus (Luis Bouey, El rey del ring)​​.

José Soza (Orlando, Los años salvajes)​​.

Luis Dubó (Clemente, La misteriosa mirada del flamenco)​​.

Matías Catalán (Flamenco, La misteriosa mirada del flamenco)​​.

Moisés Angulo (Vladimiro, Oro Amargo)​​.

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE CINE​​​​

Consuelo Carreño (Luisa, Donde el cielo toca la tierra).​​

Marcela Salinas (La Negra, Isla Negra)​​.

María Jesús Marcone (Renata, Patio de chacales)​​.

Paula Dinamarca (Boa, La misteriosa mirada del flamenco)​​.

Paula Zúñiga (Juana, Las cenizas).

MEJOR COMEDIANTE​