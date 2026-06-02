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Alejandra Mizala es elegida como nueva rectora de la Universidad de Chile: esta es su trayectoria

Con casi el 61% de los votos, la economista se impuso al profesor Francisco Javier Martínez en segunda vuelta.

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Alejandra Mizala es elegida como nueva rectora de la Universidad de Chile: esta es su trayectoria

Este martes, la Universidad de Chile eligió a una nueva rectora. Se trata de la profesora Alejandra Mizala Salces, quien sucede a Rosa Devés para el período 2026-2030, tras obtener 1.353.375 votos, equivalentes al 60,93% de las preferencias.

Su contrincante en segunda vuelta fue el profesor Francisco Javier Martínez Concha, quien obtuvo un poco más del 39% de los sufragios.

Mizala es ingeniera comercial titulada en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (1978) y Doctora en Economía por la Universidad de California, Berkeley. Entre 2022 y 2026 se desempeñó como prorrectora de la casa de estudios.

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La nueva rectora es profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, acumula más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación y gestión institucional, con foco en economía de la educación, calidad, equidad y brechas de género en áreas STEM.

Mizala sucede en el cargo a la rectora Devés, quien en 2022 se convirtió en la primera mujer en dirigir la institución en sus más de 180 años de historia.

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