Desde Arica hasta Cabo de Hornos: Contraloría apercibe a 15 alcaldes por no actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio

La Contraloría General de la República (CGR) activó un masivo proceso de fiscalización que golpea directamente a la administración municipal de norte a sur. Como parte de sus facultades habituales de revisión y control, el organismo regulador apercibió formalmente a 15 alcaldes de diversas comunas del país debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).

La ofensiva del ente de control comenzó a ejecutarse a partir del miércoles 27 de mayo mediante la notificación de oficios dirigidos a cada una de las autoridades locales rezagadas. A través de estos documentos, se les concedió un plazo perentorio de 10 días hábiles para tramitar y enviar sus antecedentes patrimoniales actualizados.

Multas en dinero y peligro de destitución

En caso de que los jefes comunales persistan en la omisión de sus datos transcurrido el tiempo asignado, la Contraloría dará curso inmediato a los procedimientos sancionatorios formales. Estas medidas se encuentran reguladas bajo el amparo de la ley N° 20.880, cuerpo legal que norma la Probidad en la Función Pública y la Prevención de los Conflictos de Intereses.

Las consecuencias jurídicas para los alcaldes que desatiendan el requerimiento son severas. El marco legal estipula castigos que parten con la aplicación de multas que van desde las 5 hasta las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). La situación puede pasar a mayores si la autoridad mantiene la irregularidad de su declaración por un espacio de cuatro meses contados desde la multa inicial, escenario donde la normativa faculta formalmente la destitución del cargo.

Las comunas bajo la lupa de la Contraloría

El catastro de las municipalidades cuyos alcaldes se encuentran bajo apercibimiento abarca realidades geográficas muy diversas, sumando un total de 15 corporaciones edilicias repartidas en gran parte del territorio nacional:

Zona Norte: M. de Arica (Región de Arica y Parinacota) y M. de Sierra Gorda (Región de Antofagasta).

M. de Arica (Región de Arica y Parinacota) y M. de Sierra Gorda (Región de Antofagasta). Zona Central: M. de Rinconada, M. de Quintero y M. de Santo Domingo (Región de Valparaíso), junto a la M. de San José de Maipo en la Región Metropolitana.

M. de Rinconada, M. de Quintero y M. de Santo Domingo (Región de Valparaíso), junto a la M. de San José de Maipo en la Región Metropolitana. Zona Centro-Sur: M. de Empedrado (Región del Maule), además de las comunas de Lota, San Rosendo y Alto Biobío (Región del Biobío).

M. de Empedrado (Región del Maule), además de las comunas de Lota, San Rosendo y Alto Biobío (Región del Biobío). Zona Sur y Austral: M. de Los Sauces, M. de Melipeuco y M. de Toltén (Región de La Araucanía), acompañadas por la M. de Los Muermos (Región de Los Lagos) y la lejana M. de Cabo de Hornos (Región de Magallanes).

A partir de la fecha de notificación, los equipos jurídicos deberán recopilar la información financiera y de sociedades comerciales requerida, buscando subir los antecedentes a la plataforma oficial antes del vencimiento del plazo legal de 10 días para evitar la apertura de expedientes disciplinarios.