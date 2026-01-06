Director de Denominación de Origen y Premios Caleuche: “Ninguna nominación a nuestros actores, ¿Es porque no tienen estudios?”

Tras la revelación de los nominados a los Premios Caleuche, el director Tomás Alzamora expresó públicamente su molestia por la ausencia de integrantes del elenco de Denominación de Origen, uno de los largometrajes chilenos más comentados del último tiempo.

A través de su cuenta en X, el cineasta cuestionó que ninguno de los actores de la película hayan sido considerados. Tanto Luisa Marabolí como Roberto Betancourt, los más icónicos del llamado “longametraje”, no figuran entre los nominados.

“Ninguna nominación para nuestros actores de Denominación De Origen en los @PremiosCaleuche. ¿Es porque no tienen estudios formales? ¿Por qué ni siquiera ninguna mención?”, escribió Alzamora.

Cabe señalar que, contrario a algunas conjeturas en redes sociales, no es necesario ser parte de Chile Actores para ser considerado. Así lo aclara la entidad, quienes explican que el proceso de selección se rige por un jurado conformado por actores, directores, guionistas, camarógrafos, periodistas y otros profesionales del mundo audiovisual.

Las nominaciones en las categorías de cine incluyen nombres como Alfredo Castro, Benjamín Vicuña y Daniel Muñoz en Mejor Actor Protagónico. También Blanca Lewin, Paulina Urrutia y Paola Lattus en Mejor Actriz Protagónica.