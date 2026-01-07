;

Oposición endurece críticas al Gobierno por reajuste del sector público y acusan falta de transparencia

A través de un comunicado, acusaron que el Gobierno busca “traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

En medio de la tramitación del proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, la oposición emitió un comunicado en el cual critican duramente al Gobierno, al que acusan de falta de transparencia, a propósito de la polémica “ley de amarre”.

Expresamos nuestro más absoluto rechazo a la forma en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y su actual ministro de Hacienda, Sr. Nicolás Grau, han presentado ante el Parlamento el proyecto de ley de reajuste del sector público correspondiente al año 2026″, señala el documento firmado por las bancadas UDI, RN y Republicanos.

“Rechazamos categóricamente, que en esta ley se incorporen múltiples materias que no corresponden a un proyecto de esta naturaleza, incluyendo un conjunto de disposiciones que responden más bien a las presiones ejercidas por las organizaciones sindicales, las que debieran ser discutidas en forma separada y con el debido análisis técnico y financiero”, agrega el texto.

