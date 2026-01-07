Iván Poduje y opción de llegar al gabinete de Kast: “Siempre para lo que el Presidente defina”

Iván Poduje abordó este miércoles las versiones que lo sitúan como una de las posibles incorporaciones al futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast, luego de que su nombre fuera mencionado públicamente por la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado.

En conversación con Radio ADN, el arquitecto y académico optó por la cautela y recalcó que cualquier definición pasa exclusivamente por el mandatario electo.

“El único que puede confirmar nombres es el presidente Kast, y no ha confirmado nada. En ese contexto, yo no me doy por enterado”, señaló Poduje, al ser consultado por las declaraciones de Hurtado, quien lo incluyó entre los primeros nombres que ya estarían trabajando en la conformación del nuevo gobierno, durante una conversación EMOL TV.

El urbanista explicó que su rol hasta ahora ha estado vinculado a la campaña, particularmente en materias de ciudad y vivienda, pero insistió en que no existe una comunicación formal respecto de un eventual nombramiento.

Pese a ello, Poduje no cerró la puerta a asumir un cargo en la próxima administración. “Siempre, por supuesto. Lo que el presidente Kast defina. Ministerio, subsecretaría, seremi, no sé. Él definirá”, afirmó, subrayando nuevamente que las decisiones no dependen de trascendidos ni de declaraciones de terceros.

Consultado por la presión que podrían generar las especulaciones, restó dramatismo a la situación: “Son cosas que pasan. Había mucha ansiedad y se producen estas cosas. Pero lo único que vale acá es la palabra del presidente y no ha hablado todavía”.

Las declaraciones del arquitecto se dan en un contexto marcado por el inicio del armado del gabinete de Kast, quien ya ha comenzado a transparentar algunos nombres clave de su equipo, con plazo máximo al 20 de enero para anunciar la nómina completa. Entre los nombres que han trascendido, además de Poduje, figuran Claudio Alvarado y Martín Arrau, aunque sin carteras confirmadas oficialmente.