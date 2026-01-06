Ola de calor en el sur de Chile provoca roturas y levantamiento de pavimento en Chiloé

Las altas temperaturas registradas en Chiloé durante la jornada del domingo pasado provocaron una serie de afectaciones en la infraestructura vial, particularmente en las comunas de Castro y Dalcahue, donde se evidenciaron daños en distintos tramos de pavimento.

En ambas ciudades chilotas el calor extremo produjo una expansión inusual del asfalto, lo que derivó en levantamientos y quiebres de la calzada.

Al respecto, el alcalde de la comuna de Castro, Baltazar Elgueta, señaló que se adoptaron acciones inmediatas para disminuir los peligros asociados a estos eventos.

“Esto para nosotros es asombroso. No sabíamos que este calor iba a producir estos daños, pero afortunadamente no pasó a mayores, así que lo importante es que ningún vehículo se haya sentido averiado”, señaló.

“Nosotros como municipalidad vamos a seguir trabajando, sobre todo con la empresa que ya hizo el trabajo. Vamos a ver si firmamos un convenio, por la eventualidad de que pudiera pasar algo en el futuro, ya estemos preparados”, agregó.

En esa línea, precisó que no se registraron daños en vehículos producto de las fallas en la vía.

Ante esta situación, personal de los municipios de Castro y Dalcahue debieron coordinar medidas preventivas, incluyendo la regulación del tránsito, desvíos provisorios y trabajos con maquinaria pesada en los sectores más comprometidos.

Ampliar

Ampliar