Preguntamos a expertos por cortes de carne buenos y baratos para la cena de Año Nuevo: opciones para parrilla, olla y horno

La cena de Año Nuevo suele venir acompañada de gastos extra, y la carne no es precisamente lo más barato de la mesa.

En ese contexto, escoger bien puede marcar una gran diferencia en el presupuesto, sin sacrificar sabor.

Pensando en quienes buscan opciones rendidoras y, a la vez, sabrosas, consultamos a expertos en carnicería y parrilla.

Estas fueron sus recomendaciones para comer bien y gastar un poco menos en la última noche de 2025.

Una de las claves que comparte con ADN.cl Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, es optar “por proteínas distintas al vacuno”.

“Mi recomendación principal sería un lomo centro de cerdo ”, un corte magro, blando, que funcionaría muy bien al horno y que en sus locales se vende en torno a los $6.000 por kilo.

Otra alternativa es un pollo entero , a menos de $4.000. “Se puede rellenar con distintas cosas para tener algo más contundente y sabroso”, señala el entendido.

Desde El Carnicero, cadena con 37 sucursales en el país, dan otras opciones centradas que sí están centradas en el vacuno.

Catherine Escobar, gerente comercial, asegura que el huachalomo puede ser clave. “Sabroso y rendidor, con algo de grasa que aporta jugosidad, es ideal para horno, mechada o cocción lenta, es de los más usados cuando se quiere lucir sin gastar de más”, describe.

Una segunda posibilidad es la sobrecostilla , que es un corte más firme, pero bastante sabroso si se cocina lento. “Perfecto para horno tapado, estofados o mechada”, suma Escobar.

Tampoco se deja de lado el choclillo , el cual queda tierno si se cocina a baja temperatura y por más tiempo. “Es una buena opción si el presupuesto es ajustado”, asegura la cabecilla.

Si el foco es parrilla: lomo de cerdo y pollo son los caballitos de batalla. El huachalomo, solo si se cocina con calma. Los demás, mejor dejarlos para horno u olla.