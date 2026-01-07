;

“No quisieron seguir negociando... Las dudas siempre fueron por las lesiones que tuve, ambas traumáticas y fortuitas”

“Estaba dispuesto a una rebaja salarial, pero la oferta fue más por respeto que por querer que me quede”, explicó Juan Ignacio Duma sobre su salida de Santiago Wanderers.

Bastián Lizama

Juan Ignacio Duma será una de las principales bajas de Santiago Wanderers para la temporada 2026. El delantero de 32 años no llegó a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato y dejó el cuadro caturro después de tres temporadas.

Tras confirmarse su salida, el atacante conversó con La Estrella de Valparaíso, donde explicó los motivos de su partida del elenco porteño y se refirió a su fallida negociación con la directiva del club.

“Estaba dispuesto a una rebaja salarial, entendiendo mi año y lo que se estaba hablando mediáticamente, pero creo que fue una oferta más por respeto que por querer que me quede”, inició declarando.

En esa línea, el ex Universidad de Chile puntualizó en las dudas del club respecto a su estado físico y agregó: “Tampoco quisieron seguir negociando. Sus dudas siempre fueron por las lesiones que tuve, ambas traumáticas y fortuitas, que no se generaron por ser un mal profesional o por poco cuidado”.

De todas formas, el delantero manifestó su cariño por Santiago Wanderers y dejó abierta la puerta a un eventual regreso: “Es un club gigante por su gente, por el amor a la camiseta y el apoyo incondicional. Volvería una y mil veces más”.

Cabe recordar que Juan Ignacio Duma jugó en Valparaíso entre 2023 y 2025, periodo en el que disputó 88 partidos, anotó 26 goles y aportó 14 asistencias, aunque una dura lesión lo dejó sin actividad durante el segundo semestre de la última temporada.

