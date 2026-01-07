;

Llamadas desde la cárcel, falsos ejecutivos bancarios y víctimas con alto patrimonio: así operaba la banda que dejó casi $1.000 millones en pérdidas

La investigación detectó un esquema coordinado desde la cárcel, con roles definidos dentro y fuera del penal, que mantenía a sus víctimas durante horas bajo presión psicológica.

Cristóbal Álvarez

Llamadas desde la cárcel, falsos ejecutivos bancarios y víctimas con alto patrimonio: así operaba la banda que dejó casi $1.000 millones en pérdidas

Una investigación de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía permitió desarticular una asociación delictiva dedicada a estafas en la modalidad “cuento del tío”, cuyos integrantes se hacían pasar por falsos policías y funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero.

En concreto, la banda criminal operaba, incluso, desde el interior de un recinto penitenciario y dejó un perjuicio cercano a los $1.000 millones en sus víctimas. El procedimiento culminó con la detención de siete personas chilenas —cuatro hombres y tres mujeres— en operativos simultáneos realizados en Santiago, La Serena e Iquique.

En total, se ejecutaron 21 órdenes de entrada y registro en San Bernardo, La Florida, La Pintana, Cerrillos, Renca, además de La Serena, Iquique, Antofagasta y Valdivia, junto a una diligencia voluntaria en Puente Alto.

Revisa también:

ADN

Durante los allanamientos se incautaron $103 millones en efectivo, US$18 mil, $2.120 pesos argentinos, cinco vehículos, teléfonos celulares, computadores portátiles y diversas especies de lujo —ropa, carteras, relojes, zapatillas y lentes— avaluadas en $60 millones.

Además, en coordinación con Gendarmería de Chile, se allanaron celdas del centro penitenciario de La Serena, donde se incautaron nueve celulares vinculados a tres integrantes de la organización.

Cómo operaba la red

Según explicó el subprefecto David Castro, jefe de la Bridec Metropolitana, los imputados contactaban a las víctimas —mayoritariamente mujeres con alto patrimonio— alertándolas de supuestos intentos de fraude. Les aseguraban que el “caso” era monitoreado por un falso ejecutivo bancario junto a personal de la PDI y la CMF, y les solicitaban retirar su dinero y entregarlo a supuestos funcionarios que concurrían a los domicilios.

La fiscal de Ñuñoa-Providencia, Alejandra Godoy, detalló que la indagatoria se inició en octubre tras la denuncia de una primera víctima con un perjuicio cercano a $500 millones. El análisis permitió detectar múltiples hechos con un mismo patrón y establecer que la red tenía roles definidos: contactos telefónicos desde la cárcel, facilitadores de equipos, recolectores de dinero y testaferros para ocultar bienes adquiridos con el fraude.

ADN

La persecutora agregó que el tribunal autorizó el congelamiento de ocho cuentas bancarias y medidas cautelares sobre tres inmuebles a nombre de terceros. En total, hay 13 personas identificadas; de ellas, tres permanecen prófugas. La formalización quedó fijada para este domingo, a la espera de completar diligencias y peritajes.

Desde el Gobierno, el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, valoró el trabajo conjunto y subrayó la relevancia de reforzar el control carcelario: “Las bandas también operan desde las cárceles; combatirlas exige instituciones robustas y coordinación permanente”.

Recomendación a la ciudadanía: ante llamadas que soliciten claves, tarjetas o retiro de dinero, corte la comunicación y verifique directamente con su banco. Ninguna institución pide entregar efectivo o productos bancarios a domicilio.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad