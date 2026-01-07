La gran iniciativa que impulsan el Sifup y la Municipalidad de La Florida: “Esto nos permite proyectar un trabajo amplio”

El Sifup, en conjunto con la Municipalidad de La Florida, está llevando adelante una positiva iniciativa para los jugadores del fútbol chileno que se encuentran en busca de club para la temporada 2026.

Tras alcanzar un acuerdo con las autoridades de la comuna, el Sindicato de Futbolistas Profesionales está disponiendo del Estadio Bicentenario de La Florida para la realización de su programa de entrenamientos destinado a jugadores libres.

El recinto, donde habitualmente hace de local Audax Italiano, alberga la actividad desde el 5 hasta el 9 de enero, con el objetivo de que aquellos deportistas que no tienen equipo confirmado para la temporada puedan mantenerse activos y en buen estado físico.

Fue el propio presidente del Sifup, Luis Marín, quien valoró el acuerdo alcanzado en favor de los futbolistas. “Para nosotros es un orgullo entrenar en el Estadio Bicentenario de La Florida y ver cómo una municipalidad entiende el fútbol no solo como competencia, sino también como una herramienta de encuentro familiar y trabajo social. Esto nos permite proyectar un trabajo amplio y sostenido con la comunidad”, señaló.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, explicó por qué aceptó la realización de estas actividades en el recinto deportivo. “Nuestra infraestructura deportiva tiene que estar disponible para la comunidad y también para iniciativas que aportan al desarrollo del deporte. Apoyar este tipo de programas permite que los jugadores mantengan su preparación y su ritmo competitivo”, afirmó.