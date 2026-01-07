Lluvia en Santiago: a qué hora será el peak de las precipitaciones este jueves 8 de enero, según el tiempo / maurizio siani

Este jueves 8 de enero podría llover en Santiago debido al arribo de una baja segregada en altura que impactará a la Región Metropolitana y a otras zonas del país.

Así, hay chances de que se concreten las primeras precipitaciones del año 2026 en la principal ciudad de la zona central.

Pero ojo: el pronóstico del tiempo indica que la mayor actividad y extensión de las precipitaciones deberían aparecer en los zonas de la cordillerana y precordillerana (sector oriente), y no así en el centro de la urbe.

Sumado a la anterior, la inestabilidad atmosférica abrirá la posibilidad de tormentas eléctricas, también en sectores altos de la RM.

¿A qué hora será el peak de la lluvia en Santiago este jueves 8 de enero?

Iván Torres, meteorólogo de TVN, aseguró que la mayor intensidad se podría percibir entre la madrugada y la mañana de este jueves.

“Podrían caer unos 3 hasta 5 milímetros con la posibilidad de tormenta, porque siempre estos núcleos traen actividad tormentosa“, adelantó el experto.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene activo un aviso por precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de Valparaíso y el Maule, desde la tarde hasta la noche.

Esta última información apunta a que se podrían registrar hasta 20 milímetros de agua en cordillera y 15 en precordillera de la RM.

Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, indicó que las precipitaciones incluso continuarían el viernes, pese a que el calor seguirá con casi 33°C de máxima en Santiago.