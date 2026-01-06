Lluvia en Santiago: emiten aviso por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones de Chile

Un nuevo pronóstico de lluvias entregó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para Santiago, fenómeno que se registrará esta semana.

Según el organismo, las precipitaciones se registrarán a contar de este jueves 8 de enero en diversos sectores de la región Metropolitana.

Sin embargo, este evento meteorológico también podría venir acompañado de probables tormentas eléctricas.

Esto ya que la DMC emitió un aviso por este fenómeno para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Según el portal, las tormentas eléctricas tendrán lugar principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos durante la tarde y noche del jueves.

De esta forma, las precipitaciones comenzarían desde la madrugada del jueves, y se extenderían durante la jornada, aunque con distintos niveles de intensidad.