El CES 2026 de Las Vegas no solo ha sido escenario de grandes lanzamientos tecnológicos, sino también de una reflexión más profunda sobre hacia dónde avanza la innovación.

Así quedó en evidencia en Ciudadano ADN, en donde pudimos conocer, directamente desde Nevada, las impresiones tras el primer recorrido a la feria y los diálogos con especialistas internacionales.

ADN Ampliar

“Aquí definitivamente se ha aprendido que lo más relevante es el otro, el que está detrás del producto, el que lo va a consumir”, señaló Sandra Zeballos, conductora del espacio, remarcando que la tecnología ya no busca solo deslumbrar, sino también hacerse cargo de las necesidades reales de las personas. En esa línea, destacaron cómo la inteligencia artificial está cada vez más integrada en objetos cotidianos, desde electrodomésticos hasta sistemas de movilidad.

Durante el programa se subrayó que muchos de los desarrollos presentados aún son prototipos o tardarán años en llegar a Latinoamérica, pero marcan tendencias claras.

“Hay una evolución de muchos productos que nosotros ya tenemos en nuestras casas y que van mejorando porque la inteligencia artificial está presente”, comentó la periodista en terreno, apuntando a una transición que convive entre lo análogo, lo digital y quienes navegan entre ambos mundos.

Entender al usuario

La editora digital de Publimetro Colombia, Karen Rozo, coincidió en ese diagnóstico. “Los electrodomésticos están dejando de ser aparatos estáticos para volverse equipos que empiezan a entender a los usuarios”, afirmó, mencionando ejemplos como refrigeradores capaces de sugerir recetas o adaptarse a los hábitos de quienes los usan.

Otro de los temas que llamó la atención en Ciudadano ADN fue la presencia de vehículos autónomos ya operando en la ciudad. “Una cosa es verlos como prototipo y otra muy distinta es verlos en uso cotidiano”, indicó Zeballos, destacando el impacto de los taxis sin chofer que ya circulan por sectores de Las Vegas.

En ese contexto, los grandes anuncios del CES funcionaron como respaldo a esa mirada. Hisense presentó su nueva generación de pantallas RGB MiniLED, ASUS lanzó una laptop ultraportátil con potencia de inteligencia artificial de nivel de escritorio y Lenovo junto a Motorola apostaron por dispositivos plegables y ecosistemas conectados.

Samsung también fue protagonista en la feria, donde continuó presentando novedades y actualizaciones de sus productos. Entre ellas destacó la renovación de su eBook, ahora más versátil y potente, incorporando nuevas herramientas pensadas para facilitar el trabajo de quienes deben realizar presentaciones, una tarea cada vez más habitual y demandada en distintos contextos profesionales y educativos.

Sin embargo, el énfasis del programa estuvo claro: más allá de marcas y especificaciones, el CES 2026 confirma que la tecnología avanza hacia una relación más natural, cercana y pensada para el día a día de las personas.