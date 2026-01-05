;

VIDEO. CES 2026 calienta motores: así es el futuro hoy con televisores gigantes y una IA que lo conecta todo

Si bien este 6 de enero se da el puntapié oficial a la feria de tecnología más importate del mundo, marcas como Samsung se adelantaron en mostrar sus innovaciones.

ADN Radio

Sandra Zeballos

La CES 2026 aún no abre sus puertas al público, pero en Las Vegas la industria tecnológica ya vive su previa más intensa.

Como es tradición, Samsung fue una de las primeras grandes marcas en mover el tablero con su evento First Look, donde presentó las principales líneas que marcarán el año y confirmó por qué llega nuevamente como uno de los protagonistas absolutos de la feria.

El anuncio que más miradas concentró fue el debut del primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo, un modelo que no solo apuesta por el tamaño, sino por una nueva generación de color y diseño.

“Micro RGB representa el punto más alto de nuestra innovación en calidad de imagen”, afirmó Hun Lee, vicepresidente ejecutivo del negocio Visual Display de Samsung, al presentar un equipo que promete 100% del espectro de color BT.2020, control de brillo mediante inteligencia artificial y una experiencia inmersiva pensada para borrar la frontera entre pantalla y espacio físico.

Pero el lanzamiento no llega solo. En la antesala de la CES, la marca dejó claro que su foco para 2026 será la inteligencia artificial integrada a la vida cotidiana. Bajo el concepto de Your Companion to AI Living, la compañía presentó avances que conectan televisores, electrodomésticos y dispositivos móviles en un ecosistema capaz de anticipar necesidades, personalizar rutinas y simplificar tareas del día a día.

En tanto, empresas como Hisense también ya presentaron la S6 FollowMe, una pantalla inteligente diseñada para una “vida en movimiento”, que redefine el uso tradicional del televisor al convertirlo en un dispositivo portátil, táctil y completamente adaptable a distintos espacios del hogar.

La propuesta funciona como un centro interactivo para streaming, videollamadas, recetas, arte digital o control del hogar inteligente, incorporando además cámara integrada, control por voz de largo alcance y audio DTS Virtual:X para una experiencia inmersiva sin necesidad de equipos externos.

ADN

Hisense

Con más de 150 mil asistentes esperados y miles de lanzamientos por delante, la CES 2026 recién comienza.

ADN Radio
