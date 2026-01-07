Los pololos pasan, el tatuaje queda: cómo es someterse a un procedimiento láser de borrado y cuánto cuesta en Chile / Belyjmishka

“Fue mi marca de maldición. Quitándome esto, siento que recupero un poco de mi libertad. Ya hice la primera sesión, ahora solo a esperar que empiece a desvanecerse…”. Así narró un usuario de Reddit las motivaciones para eliminar un tatuaje del nombre de su ex pareja.

Pensados para permanecer por siempre, la medicina moderna permite hoy que el arrepentimiento no quede solo en un lamento, sino en una acción concreta en la que se puede revertir lo efectuado.

¿Qué tan tatuado está nuestro país?

“No sé si acá regalan los tatuajes, pero todos están tatuados. Es super cool”, ironizó un ciudadano panameño a través de un registro audiovisual en el que reflexionaba sobre el estilo de los chilenos. Video que se popularizó en los últimos días y abrió una conversación entre los usuarios.

En 2025, Activa Research llevó a cabo el estudio “Chile Tatuado” para estudiar las tendencias de esta práctica en el país. La investigación determinó que:

Un 32,5% de los adultos chilenos tiene al menos un tatuaje.

de los adultos chilenos tiene al menos un tatuaje. En el caso del segmento entre 18 y 30 años , el porcentaje es 49,4% .

, el porcentaje es . El promedio es de 3,1 tatuajes.

Esto posiciona al país entre los más inclinados a realizar esta modificación corporal.

El procedimiento

El borrado de tatuajes con láser es una intervención estética que, a través de pulsos de luz de alta intensidad, fragmenta las partículas de tinta del tatuaje, las cuales son luego eliminadas de forma natural por el sistema linfático del cuerpo.

El proceso no es inmediato: requiere varias sesiones, espaciadas por semanas, para permitir la recuperación de la piel y la correcta eliminación de los pigmentos.

En cuanto a la efectividad, esta depende de distintos factores, como el color del tatuaje (el negro responde mejor), la profundidad de la tinta y el tiempo transcurrido desde su realización.

Expertos recomiendan revisar la experiencia del centro o especialista, fotografías de los resultados, opiniones de otros usuarios y asegurarse de que se trata de un profesional certificado.

Precios en Chile

La eliminación de tatuajes con láser es considerada una intervención estética. En consecuencia, ni Fonasa ni las isapres lo incluyen dentro de sus prestaciones. El costo debe ser asumido íntegramente por el paciente.

El precio depende del tamaño del tatuaje, la zona del cuerpo, los colores utilizados, el tipo de láser y, por sobre todo, la cantidad de sesiones requeridas.

Una sesión en centros especializados maneja rangos que fluctúan entre los $40.000 y $100.000 por sesión.

En plataformas de servicios del rubro estético, la oferta es aún más diversa: existen alternativas que van desde los $10.000 por sesión hasta tratamientos que superan los $300.000, principalmente en la Región Metropolitana.

Considerando el número de sesiones que suelen requerirse, el costo total es, en promedio, $450.000, aunque la cifra final puede ser mayor o menor según cada caso.