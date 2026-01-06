;

Así se recuperó el río Mapocho y se crearon más de 40 kilómetros de espacios públicos en la RM

A 15 años del saneamiento total del cauce, autoridades destacaron el impacto sanitario de una de las obras más relevantes de la capital.

Javiera Rivera

24 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista aérea del río mapocho desde el sector oriente del parque Titanium. Durante esta jornada se lleva a cabo la conmemoración de los 15 años del proyecto Mapocho Urbano Limpio, hito con que Santiago alcanzó el 100% de saneamiento de aguas servidas, además, se logró el retorno de diversas especies de fauna al humedal.

24 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista aérea del río mapocho desde el sector oriente del parque Titanium. Durante esta jornada se lleva a cabo la conmemoración de los 15 años del proyecto Mapocho Urbano Limpio, hito con que Santiago alcanzó el 100% de saneamiento de aguas servidas, además, se logró el retorno de diversas especies de fauna al humedal. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Este martes, Santiago conmemoró los 15 años del saneamiento total del río Mapocho, hito que permitió transformar uno de los principales cauces de Santiago en un eje de espacios públicos y biodiversidad.

La fecha coincidió con un nuevo paso en su protección ambiental: el Ministerio del Medio Ambiente oficializó la declaración del río Mapocho como humedal urbano en toda su extensión.

Saneamiento río Mapocho

El saneamiento del Mapocho culminó en 2010, cuando la Región Metropolitana logró tratar el 100% de sus aguas residuales, dejando atrás décadas en que el 97% de los desechos domiciliarios llegaban directamente al río.

Con ello, Santiago se incorporó al reducido grupo de ciudades del mundo que viven sin descargas de aguas servidas.

Este proceso abrió paso a la reconversión del borde fluvial, que hoy atraviesa 11 comunas acompañado de más de 40 kilómetros de parques, ciclovías, paseos peatonales y zonas recreativas, consolidándose como un corredor urbano de alto valor social y ambiental.

Además, la mejora en la calidad del agua permitió el retorno de especies nativas como peces, coipos y aves ribereñas, reflejando la regeneración progresiva del ecosistema. Según especialistas, la presencia de estas especies da cuenta de la recuperación de la cadena trófica del río.

Entre los principales avances destacan:

  • Más de 40 kilómetros de parques, ciclovías y paseos peatonales
  • Recuperación de ecosistemas ribereños y retorno de especies nativas
  • Disminución de enfermedades asociadas a aguas contaminadas
  • Integración del río como espacio comunitario y ambiental
