Un video viral ha desatado indignación en Maitencillo, región de Valparaíso, tras mostrar a una pareja arrojando polluelos de gaviota desde la azotea de un condominio, pese a que aún no podían volar por sí solos.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, aseguró que “hemos puesto al tanto inmediatamente a la Delegación Presidencial, a Senapred y al SAG” y agregó que “como municipio estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas”.

COMUNICADO MALTRATO ANIMAL EN #MAITENCILLO.



Como alcalde Puchuncaví, condeno enérgicamente el grave hecho de maltrato

animal ocurrido en Maitencillo, que afecta a

nuestra fauna silvestre y vulnera la ley.



El SAG confirmó que acudió al condominio para constatar la denuncia por destrucción de nidos y polluelos, mientras la municipalidad afirmó que “los castigamos profundamente y tomaremos todas las acciones para quien resulte responsable”.

Morales enfatizó que la administración “condena enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal”.

El caso ha generado múltiples denuncias en redes sociales y ante distintos servicios, reflejando la preocupación de la comunidad por la protección de la fauna local y la necesidad de sancionar este tipo de maltrato.