VIDEO. Registro muestra a pareja lanzando polluelos desde techo de condominio en Maitencillo y genera indignación
Autoridades y vecinos condenan el hecho. El municipio y SAG avanzan en acciones legales para proteger a las aves afectadas e identificar a los responsables.
Un video viral ha desatado indignación en Maitencillo, región de Valparaíso, tras mostrar a una pareja arrojando polluelos de gaviota desde la azotea de un condominio, pese a que aún no podían volar por sí solos.
El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, aseguró que “hemos puesto al tanto inmediatamente a la Delegación Presidencial, a Senapred y al SAG” y agregó que “como municipio estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas”.
El SAG confirmó que acudió al condominio para constatar la denuncia por destrucción de nidos y polluelos, mientras la municipalidad afirmó que “los castigamos profundamente y tomaremos todas las acciones para quien resulte responsable”.
Morales enfatizó que la administración “condena enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal”.
El caso ha generado múltiples denuncias en redes sociales y ante distintos servicios, reflejando la preocupación de la comunidad por la protección de la fauna local y la necesidad de sancionar este tipo de maltrato.
