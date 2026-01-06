;

VIDEO. Registro muestra a pareja lanzando polluelos desde techo de condominio en Maitencillo y genera indignación

Autoridades y vecinos condenan el hecho. El municipio y SAG avanzan en acciones legales para proteger a las aves afectadas e identificar a los responsables.

Martín Neut

Pareja lanzando polluelos desde techo de condominio en Maitencillo

Pareja lanzando polluelos desde techo de condominio en Maitencillo

Un video viral ha desatado indignación en Maitencillo, región de Valparaíso, tras mostrar a una pareja arrojando polluelos de gaviota desde la azotea de un condominio, pese a que aún no podían volar por sí solos.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, aseguró que “hemos puesto al tanto inmediatamente a la Delegación Presidencial, a Senapred y al SAG” y agregó que “como municipio estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas”.

Revisa también:

ADN

El SAG confirmó que acudió al condominio para constatar la denuncia por destrucción de nidos y polluelos, mientras la municipalidad afirmó que “los castigamos profundamente y tomaremos todas las acciones para quien resulte responsable”.

Morales enfatizó que la administración “condena enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal”.

El caso ha generado múltiples denuncias en redes sociales y ante distintos servicios, reflejando la preocupación de la comunidad por la protección de la fauna local y la necesidad de sancionar este tipo de maltrato.

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad